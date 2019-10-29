Бузова проверила, беременна ли Собчак

Певица смогла потрогать живот телеведущей и удостовериться, что она не планирует пока становиться мамой во второй раз.

Об этом стало известно 29 октября. Обо всем сообщает «Экспресс газета», цитируя слова певицы Ольги Бузовой. Звезды встретились на премии «Прорыв года» от журнала Moda Topical. Они сидели за одним столом, когда инстадива решила проверить, действительно ли Ксения Собчак беременна или публикации в СМИ – фейк. Потрогав живот старой знакомой, Ольга Бузова заключила – никто не ждет ребенка.

«Ха! А чего все говорят, что ты уже с пузом ходишь, беременная?! Опять всех развела, обманула»,

— заявила певица.

Напоминаем, что недавно Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Многие решили, что торжество говорит о скором пополнении в семье, но, увы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кристина Асмус бросила ответное проклятие Ксении Собчак. Российская актриса уверена, что все дело в ее маленьком размере груди.