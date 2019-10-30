Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые запустила «Булаву»

По данным в сети, у ВМФ России 48 атомных подлодок. Фото: pixabay.com

По данным в сети, у ВМФ России 48 атомных подлодок. Фото: pixabay.com

Запуск учебно-боевых блоков ракеты произведен в Белом море. В ходе испытаний «Булава» достигла полигона на Камчатке, сообщают в Минобороны РФ.

Как сообщает ТАСС, в Белом море прошли испытания, в ходе которых головная атомная подлодка 955А «Князь Владимир» впервые провела пуск баллистической ракеты «Булава».

В Минобороны добавили, субмарина провела стрельбу в рамках ее плановых испытаний в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. «Князь Владимир» находился в подводном положении во время пуска.

В ведомстве отметили, что полет «Булавы» прошел в штатном режиме, а ее учебно-боевые блоки достигли места назначения в установленное время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 1 ноября заложат подлодки «Уфа» и «Магадан». Они будут построены для Тихоокеанского флота.