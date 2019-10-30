Долгострой в Мурино подключат к теплу в декабре

Долгострой в Мурино подключат к отоплению через 1,5 месяца. Фото: pixabay

Долгострой в Мурино подключат к отоплению через 1,5 месяца. Фото: pixabay

Жилой комплекс «Силы природы» в Мурино должны подключить к отоплению к 15 декабря, сообщает пресс-служба застройщика.

В начале ноября начнется строительство теплосети, а к середине декабря в квартирах ЖК появится долгожданное отопление, после чего можно будет заселять собственников.

По словам представителя компании-застройщик Анатолия Соболева, за минувшую неделю более 100 пайщиков жилых помещений в «Силе природы» осмотрели свою недвижимость. Большинство остались удовлетворены просмотром.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть направит 2,8 млрд рублей на завершение долгостроев. В проекте бюджета Ленинградской области на период 2020-2022 гг на завершение строительства проблемных объектов заложено порядка 2,8 млрд рублей.