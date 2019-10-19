Ленобласть направит 2,8 млрд рублей на завершение долгостроев

В проекте бюджета Ленинградской области на период 2020-2022 гг на завершение строительства проблемных объектов заложено порядка 2,8 млрд рублей.
Согласно проекту, 2 млрд рублей заложены на взнос в фонд защиты прав участников долевого строительства. В 2019 году в фонд направят 500 млн рублей, в 2021 году — 700 млн рублей, и в 2022 году — 800 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.
Помимо этого, в областной бюджет текущего года внесли поправки, согласно которым была увеличена сумма на завершение долгостроев с 300 млн до 800 млн рублей.
Таким образом, в общей сложности в регионе на решение вопросов пострадавших дольщиков будет выделено 2,8 млрд рублей.
Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти завершат строительство долгостроев.