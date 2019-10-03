В Ленобласти завершат строительство долгостроев

Всего в Ленобласти 96 долгостроев от 23 застройщиков, признанных банкротами. Фото: администрация ЛО

Всего в Ленобласти 96 долгостроев от 23 застройщиков, признанных банкротами. Фото: администрация ЛО

На достройку проблемных объектов в Ленинградской области выделят средства из Фонда защиты дольщиков до конца октября.

Переговоры о выделении средств на завершение долгостроев были проведены между губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и генеральным директором ДОМ.РФ Олегом Говоруном.

Как рассказал Дрозденко, стороны рассмотрят поправки в региональный бюджет 22 октября, также до конца месяца будет прописана сумма софинансирования со стороны области и подписано соглашение с Фондом, который выделит такую же сумму.

В ноябре будет принят трехлетний бюджет области, в котором отдельной строкой выделят средства на достройку проблемных домов. Фонд также удвоит эту сумму.

Всего в Ленобласти 96 долгостроев от 23 застройщиков, признанных банкротами.

Ранее GazetaSPb сообщала, что власти Ленобласти выделили 2 млрд рублей для решения проблемы с долгостроями.