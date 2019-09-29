Власти Ленобласти выделили 2 млрд рублей для решения проблемы с долгостроями

На эти средства предстоит довести до ума начатые дома, чтобы дольщики могли наконец заехать в долгожданные квартиры.

Об этом стало известно сегодня, 29 сентября. Обо всем сообщил первый заместитель председателя правительства 47 региона Роман Марков. Он рассказал, что из бюджета Ленинградской области в течение трех лет выделят 2 миллиарда рублей для достройки проблемных жилых комплексов. Всю сумму передадут «ДОМ. РФ», который и займется реализацией задуманного.

Напоминаем, что в регионе также действует Фонд защиты прав дольщиков, который помогает решить сложные ситуации. Также сотрудники «ДОМ. РФ» налаживают контакты с застройщиками, которых хотят привлечь к финансовому сотрудничеству.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге установлены подозреваемые в обмане 10 тысяч дольщиков. В правоохранительные органы обратились обманутые дольщики, которые приобрели жилую площадь в более чем 10 жилых комплексах, которые так и не были достроены.