Павел Грудинин заявил, что не имеет 1 млрд, для выпла ты

Павел Грудинин заявил, что не имеет 1 млрд, для выпла ты
Суд частично удовлетворил иск против директора совхоза. Фото: Twitter

Глава «Совхоза им. Ленина» Павел Николаевич Грудинин утверждает, что не располагает средствами на исполнение решения суда.

В беседе с журналом Forbes Грудинин рассказал, что у него нет «ни миллиарда, ни ста миллионов». Также, по его словам, истцы намерены «захватить» предприятие посредством изъятия акций.

Суд 29 октября частично удовлетворил иск акционеров «Совхоза им. Ленина» к его директору Павлу Грудинину. В пользу авторов иска взыщут 1 миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей, а также госпошлину в размере 104 тысяч рублей.

Причина судебного разбирательства — недовольство акционеров упущенной выгодой, так, в 2008 году два земельных участка совхоза рыночной стоимостью более 1 млрд были внесены в уставный капитал компании «ТТ Девелопмент». Так была выплачена доля в 48% в предприятии номинальной стоимость. 29 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что названы потери россиян от контрсанкций.

Павел Грудинин Совхоз имени Ленина
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