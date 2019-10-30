Артем Дзюба победил бойца UFC Волкова в серии пенальти

Нападающий ФК «Зенит» Артем Дзюба сразился в футбольном челлендже с бойцом смешанных единоборств Александром Волковым. Видео с соревнования можно найти на канале UFC Russia на YouTube.

Футбольные соревнования прошли на стадионе на базе «Зенита». Вратарь петербургского клуба Михаил Кержаков помогал Волкову. Волков также рассказал, что в юности он занимался футболом и частенько стоял на воротах. Впрочем, его это не спасло.

«Сейчас начнется унижение… То, что каждый день на себе испытывают Кержаков и Лунёв, сегодня испытает Волков», — сказал Дзюба перед началом челленджа.

В итоге в серии из шести пенальти Дзюба забил первые пять мячей. А вот Волкову повезло меньше — он смог забить лишь три из шести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лучшим игроком октября по итогам РПЛ стал Артем Дзюба.