Беглов поздравил петербуржцев с Днем судостроителя

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан и корабелов с Днем судостроителя. В России праздник отмечается 30 октября.

«Петербургские корабелы вносят огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, развитие ее экономического и инновационного потенциала», — отметил он.

Беглов поблагодарил ветеранов отрасли и всех, кто трудится в судостроении, за преданность профессии и любовь к Петербургу. Горожанам и корабелам он пожелал благополучия, оптимизма и трудовых свершений.

Губернатор отметил, что Петербург — крупнейший центр судостроения России. В городе работает 40 организаций отрасли, создается и разрабатывается морская техника, строятся ледоколы, танкеры и корабли ВМФ, напомнил Беглов.

Текст поздравления опубликован на сайте Администрации Санкт-Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге спустили на воду головной корабль проекта 23550 «Иван Папанин».