Батанов: рост цент на проезд обсудят с депутатами в ЗакСе

Ко второму чтению проекта бюджета Петербурга городские власти должны принять окончательное решение о повышении тарифов общественного транспорта в следующем году.

Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов в ходе заседания ЗакСобрания в ответ на вопрос депутата Бориса Вишневского, сообщает «Мойка78».

Батанов добавил, что рост цен на проезд в Петербурге не наблюдался с 2017 года. В случае, если плату на проезд оставят такой же, Смольный должен будет выделять перевозчикам дополнительные субсидии.

Цена проезда, по словам Батанова, будет обсуждена с депутатами ко второму чтению проекта городского бюджета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам дали выбор: проезд за 50 или за 60 рублей.

Новая транспортная реформа потребует серьезных затрат. Около 15 миллиардов рублей, которые на нее потратят скажутся на кошельках петербуржцев — подорожает стоимость проезда.