Городской суд Петербурга вынес окончательное решение по застройке устья Смоленки

Суд первой инстанции отменил разрешение на застройку устья Смоленки. Решение Горсуда Петербурга вступило в законную силу.

Напомним, что 14 октября 2019 года Куйбышевский районный суд Петербурга счел незаконным строительство гостиничного комплекса возле пересечения Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей. Отстояли устье Смоленки Ирина Баханович, Нэлли Вавилина и Сергей Кузьмин, обратившиеся в суд с заявлением к Службе государственного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

Как сообщили gazeta.spb.ru в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Горсуд поддержал решение Куйбышевского районного суда.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru писала о том, что парламент Северной столицы принял решение об исключении из списка зеленых насаждений сада на Неве. Земельный участок отдадут под строительство судебного квартала.