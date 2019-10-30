Городской суд Петербурга вынес окончательное решение по застройке устья Смоленки

Городской суд Петербурга вынес окончательное решение по застройке устья Смоленки
Суд поддержал решение об отмене разрешения на застройку. Фото: https://pixabay.com/

Суд первой инстанции отменил разрешение на застройку устья Смоленки. Решение Горсуда Петербурга вступило в законную силу.

Напомним, что 14 октября 2019 года Куйбышевский районный суд Петербурга счел незаконным строительство гостиничного комплекса возле пересечения Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей. Отстояли устье Смоленки Ирина Баханович, Нэлли Вавилина и Сергей Кузьмин, обратившиеся в суд с заявлением к Службе государственного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

Как сообщили gazeta.spb.ru в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Горсуд поддержал решение Куйбышевского районного суда.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru писала о том, что парламент Северной столицы принял решение об исключении из списка зеленых насаждений сада на Неве. Земельный участок отдадут под строительство судебного квартала.

новости санкт-петербург устье смоленки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту пожара, в котором погибли 5 ...
Городской суд Петербурга вынес окончательное решение по застройке устья Смоленки
СКА объявил состав на матч с «Витязем»
ЗакС Петербурга внес в Госдуму законопроект о всероссийской реновации жилья
Жительница Петербурга продает инопланетянина с раной на груди
Ученые: сотням миллионов людей придется покинуть свои дома из-за затопления
Прокуратура выявила множество нарушений в спортивных школах Петербурга
В СКК «Петербургский» демонтируют сидения