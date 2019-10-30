В Павловске установят памятник директору дворца-музея Анне Зеленовой

В Павловске установят памятник директору дворца-музея Анне Зеленовой
Павловский музейный комплекс восстанавливали с 1944 по 1978 годы. Фото: https://pixabay.com/

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова в Павловске появится памятник искусствоведу Анне Зеленовой.

Она руководила Павловским дворцом-музеем в период с 1941 по 1979, в том числе, даже во время блокады Ленинграда. Информацию о проекте мемориала сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. Памятник планируют установить в городе Павловск, в сквере между улицами Березовая и Госпитальная.

Искусствовед и литератор Анна Зеленова родилась в 1913 году. Она возглавила Павловский дворец-музей в 1941 году, во время блокады посвятила себя спасению музейных ценностей, а после принимала активное участие в восстановлении разрушенного исторического объекта. Анна Зеленова была награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор поздравил жителей Северной столицы с Днем судостроителя.

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В Павловске установят памятник директору дворца-музея Анне Зеленовой