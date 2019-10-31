Квартиру на Варшавской тушили 15 пожарных

Ночью 31 октября на улице Варшавской в Московском районе Петербурга загорелась квартира в жилом доме, сообщили в главке МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило в спецслужбы в 2:14 ночи. В квартире дома 69/2 по Варшавской огонь распространился на площади 12 кв.м. На ликвидацию пожара спасателям потребовалось примерно полтора часа — пламя потушили в 3:33.

На месте происшествия работали 15 человек личного состава с использованием трех единиц техники. Информация о пострадавших в ночном пожаре уточняется. Причины пожара пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сильный пожар на Петергофском шоссе тушили более 100 спасателей. Огнеборцам удалось потушить крупный в Красносельском районе Петербурга за час. Там горело складское помещение.