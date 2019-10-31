В Ленобласти с 1 ноября закрывается навигация для маломерных судов

В Ленобласти с 1 ноября закрывается навигация для маломерных судов
На водоемах Ленобласти закрывается навигация для маломерных судов. Фото: pixabay

С первого числа ноября на водоемах, расположенных на территории Ленобласти, завершается сезон навигации для маломерных судов. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Закрытие навигации является плановым действием. Оно связано с понижением температуры воздуха, усилением ветра и волн, а также грядущим ледоставом.

Запрет на выход в акватории предписывается всем маломерным суднам, за исключением судов, осуществляющий законный вылов рыбы с соблюдением мер безопасности.

Осенью прошлого года сезон навигации для малого плавательного транспорта в Ленобласти завершился на две недели позже — 17 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грибники Ленобласти не спешат закрывать сезон.

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