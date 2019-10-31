В Невском районе ввели новый детский сад на 190 мест

В Невском районе ввели новый детский сад на 190 мест
Детский сад на улице Дмитрия Устинова. Фото: комитет по строительству

В Невском районе Петербурга завершено строительство детского сада на 190 мест. Подрядчику АО «Трест» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.

Детский сад расположен на улице Дмитрия Устинова, 1, корпус 2, строение 1. Заказчиком выступал Фонд капитального строительства и реконструкции, сообщает комитет по строительству.

В здании есть музыкальные, учебные и физкультурные залы. Также предусмотрены бассейн, столовая и медицинский кабинет. На улице для детей обустроены прогулочные площадки со спортивной зоной и установлено игровое оборудование.

Фото: комитет по строительству

Всего по итогам 2019 года в эксплуатацию планируется ввести 11 школ на 8 тыс. 325 мест и 24 детских сада на 3 тыс. 685 мест. Сейчас завершены работы в 15 детсадах и 9 школах, объекты получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга ввели в эксплуатацию детский сад на 220 мест.

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