В Петербурге судят главаря банды, грабившей ювелирные магазины

Мужчину обвиняют в причастности к 15 разбоям на ювелирные магазины. Фото: pixabay.com

Мужчину обвиняют в причастности к 15 разбоям на ювелирные магазины. Фото: pixabay.com

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Андрея Минина. Как полагает обвинение, он создал банду, специализирующуюся на ограблении ювелирных магазинов.

«Дело поступило по подсудности из Смоленского областного суда. В материалах имеется ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке», — сообщает Объединеная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, Минин организовал банду грабителей. Целью их было похищение ювелирных украшений. С 2011 по 2017 год банда совершила 15 разбойных нападений в Петербурге и Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Вологодской областях. Им удалось похитить драгоценности на 120 млн рублей.

Во время набегов на магазины члены банды использовали муляжи гранат и пистолеты «Тульский Токарев».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали бывшего кассира казанского отделения коммерческого банка. Её обвиняют в серии разбойных нападений на ювелирные магазины.