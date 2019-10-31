Кинологи из Петербурга заняли призовые места на международном соревновании в Белоруссии

Все участники из Петербурга показали лучшие результаты в поиске наркотиков у человека.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Все участники из Петербурга показали лучшие результаты в поиске наркотиков у человека.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

С 14 по 18 октября в Минске проходил XIV Открытый чемпионат по служебному многоборью кинологов с розыскными собаками специального назначения.

Команда петербургской полиции заняла третье общекомандное место, показав высокий уровень подготовки служебных собак.

Как сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Максим Видонкин и немецкая овчарка Блэк, стали бронзовым призером в абсолютном личном первенстве по поиску и обнаружению наркотических средств, а Кристина Трошина с немецкой овчаркой Изой показали лучший результат в упражнении «поиск в помещении», Ольга Миргорода и ее напарница бельгийская овчарка Барселона показали лучшие результаты в скоростном поиске наркотических средств в автомобилях. Все участники из Петербурга показали лучшие результаты в поиске наркотиков у человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полицейская овчарка по кличке Атака помогла найти пропавшего 10-летнего мальчика. Ребенок ушел из квартира на площади Ленина и не вернулся. Собака обнаружила его в нескольких кварталах от дома.