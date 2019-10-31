Долговая нагрузка жителей России достигла максимума с 2012 года

Рост общей финансовой нагрузки на жителей России наблюдается с 2017 года. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Рост общей финансовой нагрузки на жителей России наблюдается с 2017 года. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Кредит имеется у более чем половины работающих россиян — почти 40 миллионов человек. Общая нагрузка на граждан по кредитам превысила исторический максиму, достигнув 10,6%.

Как сообщает РБК, ссылаясь на данные Центробанка, рост общей финансовой нагрузки на жителей России наблюдается с 2017 года. В основном она растет из-за необеспеченного потребительского кредитования.

Больше чем у половины заемщиков не было кредитов на начало 2015 года, а 56% не имели кредитов и на январь 2017 года. Значительная часть россиян, как правило, имеет кредит наличными или ипотеку.

Центробанк видит опасность в росте перекрестного кредитования клиентов. В результате этого, по мнению экспертов, повышается вероятность, что клиент «не погасил кредит и не сможет обслуживать другой кредит».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Медведев хочет, чтобы банки имели доступ к информации о доходах заемщиков.