Медведев хочет, чтобы банки имели доступ к информации о доходах заемщиков

Нововведение вступит в силу совсем скоро, заверил премьер-министр.

Об этом стало известно сегодня, 30 октября. С предложением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он распорядился, чтобы Минэкономразвития, Минфин и Минкомсвязи сделали все, чтобы закон вступил в силу в ближайшее время. Подписанный Медведевым документ размещен на сайте Кремля.

Теперь банки смогут проверять, сколько зарабатывает заемщик, прежде чем дать кредит. Вся информация будет храниться на определенном сайте. До этого россияне должны были предоставлять справки с работы.

Напоминаем, что с 31 января также вступит в силу закон, позволяющий заемщикам смотреть свою кредитную историю два раза в год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Медведев призвал настроиться на переквалификацию из-за роботизации труда. Машины не вытеснили людей с рынка труда за многие годы, прошедшие с момента свершения промышленной революции, подметил Медведев.