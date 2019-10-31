Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Солдат. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Минобороны прокомментировало публикацию видео, на которой, по версии СМИ, зафиксированы издевательства в воинской части в Забайкалье.

В ведомстве отметили, что распространенная в Сети видеозапись «издевательств» в воинской части является грубейшей провокацией.

«Зафиксированное на видеозаписи неизвестного происхождения помещение, действия неустановленных лиц и сам человек не имеют никакого отношения к происшествию в Забайкальском крае 25 октября и вообще к Вооруженным силам», — заявили в Минобороны, сообщает РИА «Новости».

Напомним, 25 октября произошла стрельба на территории войсковой части 54160 в поселке Горный. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. В результате стрельбы погибли два офицера, военнослужащие по контракту и солдаты-срочники.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По версии Минобороны, причиной стрельбы мог стать «нервный срыв из-за личных проблем. СМИ писали, что молодой человек мог совершить преступление из-за дедовщины.

Кроме того, отец Шамсутдинова предположил, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части. Суд арестовал Рамиля Шамсутдинова. По решению суда, он будет находиться под стражей до 27 декабря. На допросе он сказал, что не жалеет о своем поступке. Незадолго до трагедии в воинской части в Забайкалье между солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым и его сослуживцами произошел конфликт. Сослуживцы пытались заставить его мыть полы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комиссия Министерства обороны России, проводящая проверку в поселке Горный в Забайкальском крае после инцидента, когда были убиты восемь военнослужащих, назвала причину произошедшего.

видео минобороны стрельба
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фасад дома на Среднем проспекте В.О. украшают лепниной из пенопласта
На Ленинском Renault столкнулся с автобусом
В Петербурге открыли Василеостровский рынок
Опрос недовольных в Ленобласти обойдется в 8,5 миллионов
Стало известно, за что россияне не любят платить на отдыхе
На Кубинской улице застрелили собаку
В Ленобласти для самозанятых подготовят обучающую программу
В Петербурге две девочки украли продукты из контейнера для нуждающихся