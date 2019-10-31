Опрос недовольных в Ленобласти обойдется в 8,5 миллионов

Опрос недовольных в Ленобласти обойдется в 8,5 миллионов
Анкета будет содержать вопросы по качеству здравоохранения, образования, услуг в сфере культуры, спорта, системы ЖКХ. Фото: https://pixabay.com

В Ленинградской области проведут социологический опрос среди недовольных качеством услуг ЖКХ, условиями жизни и экономической обстановкой.

На данный момент правительство Ленобласти объявило конкурс на проведение опроса среди жителей области, лично и по телефону, о качестве жизни в 47 регионе. На исследования выделят восемь с половиной миллионов рублей.

Предполагается, что на эти деньги социологи реализуют пять исследований, в ходе которых расспросят представителей разных социальных слоев, а также областных властей. Чиновникам придется заполнить опросник минимум по 45 пунктам. Для жителей региона анкета будет содержать 25 вопросов.

По результатам исследований областное правительство, кроме прочего, планирует выяснить, насколько распространены протестные настроения в Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти глава СКР провел встречу с обманутыми дольщиками.

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Опрос недовольных в Ленобласти обойдется в 8,5 миллионов
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