Санкт-Петербург примет этап женской гонки W Series

Женский гоночный чемпионат пройдет в Петербурге 29-30 мая 2020 года. Фото: https://pixabay.com/

Женский гоночный чемпионат пройдет в Петербурге 29-30 мая 2020 года. Фото: https://pixabay.com/

Первый этап женского гоночного чемпионата W Series состоится на новом автодроме «Игора Драйв» неподалеку от Петербурга.

Женский чемпионат W Series пройдет в 2020 году. Организаторы спортивного мероприятия поделились частью событий грядущего сезона. Так, гоночная серия будет включать в себя шесть этапов. Первой соревнования примет Северная столица, точнее — автодром «Игора Драйв».

В чемпионате примет участие спортсменка из Петрозаводска, Ирина Сидоркова. Она является самой юной гонщицей на соревновании, девушке всего 16 лет.

W Series впервые пройдет на территории России. Отметим, что второй этап, тоже впервые, состоится на шведской трассе.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 2020 году под Петербургом на «Игоре драйв» также состоится этап немецкой гонки DTM.