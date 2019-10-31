На пересечении Волхонского и Садовой под колеса КамАЗа попал велосипедист

На пересечении Волхонского шоссе и Садовой улицы велосипедист попал под колеса КамАЗа на пешеходном переходе.
Как сообщили свидетели произошедшего, пострадавший переезжал «зебру», а не переходил.
«Волхонское/Садовая на пешеходном сбили двухколесного. Живой, лисапед в мусор. Когда же научатся переходить, а не переезжать переход?», — пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».
По словам очевидцев, велосипедист остался жив.
Сейчас проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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