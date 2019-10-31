На пересечении Волхонского и Садовой под колеса КамАЗа попал велосипедист

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая. Фото: vk.com/spb_today стоп-кадр

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая. Фото: vk.com/spb_today стоп-кадр

На пересечении Волхонского шоссе и Садовой улицы велосипедист попал под колеса КамАЗа на пешеходном переходе.

Как сообщили свидетели произошедшего, пострадавший переезжал «зебру», а не переходил.

«Волхонское/Садовая на пешеходном сбили двухколесного. Живой, лисапед в мусор. Когда же научатся переходить, а не переезжать переход?», — пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

По словам очевидцев, велосипедист остался жив.

Сейчас проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на дороге под Кировском произошло дорожно-транспортное происшествие. Участниками аварии стали два легковых автомобиля. На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что одна из машин серьезно пострадала.