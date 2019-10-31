В Москве на продажу выставили студии площадью 11 кв. м

Эксперты отмечают, что сокращение площади жилья - общемировая тенденция. Так, в Гонконге продают недвижимость площадью 9 кв. м. Фото: https://pixabay.com/

Эксперты отмечают, что сокращение площади жилья - общемировая тенденция. Так, в Гонконге продают недвижимость площадью 9 кв. м. Фото: https://pixabay.com/

В третьем квартале 2019 года на московском рынке недвижимости появились «мини-квартиры» площадью 11 квадратных метров.

В жилых комплексах на севере Москвы можно приобрести две студии площадью 11,1 и 11,6 квадратных метров. По информации агентства «Метриум» в 2012 году минимальная площадь малогабаритного жилья составляла 33,3 квадратных метра. То есть, размеры квартир в Москве сократились в три раза.

Хотя площадь жилья стремительно сокращается, цены на него стабильно растут. Так, в 2012 году студия 30 кв. м с отделкой обошлась бы покупателям в 4,5 миллиона рублей. В 2019 году одиннадцатиметровая студия выставлена на продажу за 3,13 миллиона.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в Северной столице сократились инвестиции в недвижимость. В следующем году, по мнению экспертов, ситуация не улучшится.