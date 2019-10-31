В Петербурге коммунальщиков уличили в декоре фасадов лепниной из пенопласта

В Петербурге коммунальщиков уличили в декоре фасадов лепниной из пенопласта
Фото: скриншот instagram "Двери с помоек"

Возмущения местных жителей были приняты во внимание администрацией Василеостровского района.

Об этом стало известно сегодня, 31 октября. Обо всем рассказали участники движения «Двери с помоек». Они выложили в Instagram-аккаунт видеозапись, на который видно, как во время ремонта декора фасадов исторических зданий на Среднем проспекте один из кусков якобы лепнины падает вниз.

При внимательном изучении становится ясно, что на земле оказался обычный кусок пенопласта. Именно поэтому специалисты так легко управляются с ним и даже не утруждаются держать материал в одной руке. Своим претензии петербуржцы смогли донести до администрации Василеостровского района, а также до ГУЖА. Власти обещали разобраться в происходящем и понять, соблюдаются ли нормы при ремонте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что декорации к фильму на Некрасова ночью напугали петербуржцев.

Василеостровский район декоративный элемент
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