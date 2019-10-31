Путин поручил перенять опыт Петербурга по созданию домов для детей-инвалидов

Путин поручил перенять опыт Петербурга по созданию домов для детей-инвалидов
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил изучить опыт петербургской ассоциации «ГАООРДИ» по созданию социальных домов для детей-инвалидов. Новый формат обсудили на встрече с представителями общественности Калининградской области.

С предложением распространить опыт «ГАООРДИ» к Путину обратилась экспер ОНФ и глава ассоциации Маргарита Урманчеева. Она рассказала о двух социальных домах Петербурга, в которых живут 19 детей с ограниченными возможностями.

Урманчеева подчеркнула, что социальные дома требуют меньше вложений, чем психоневрологические интернаты, и представляют собой более гуманную концпецию.

Путин назвал опыт социальных домов хорошим и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, Министерству финансов и Минэкономразвития изучить вопрос и тиражировать практику Петербурга.

Ранее Владимир Путин заявил о возможности ужесточения наказания за ошибки при назначении инвалидности.

владимир путин дети-инвалиды новости спб социальные дома
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Второй рейс контейнеровоза «Севморпуть» в Петербурге отменен
Экспертный клуб Петербурга хочет изоляции Рунета
Ургант высмеял решение Фадеева распустить лейбл MALFA
В Екатеринбург вернулся самолет из-за сообщений о бомбе
«Зенит» сделает скидки для владельцев «Единой карты ...
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Студенты с высокими баллами выбирают в Петербурге ИТМО
Лидия Вележева рассказала о своем дебоше в самолете