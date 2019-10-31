В Шотландии детям хотят запретить играть в футбол головой

В Америке подобный запрет действует с 2016 года. Фото: https://pixabay.com/

В Америке подобный запрет действует с 2016 года. Фото: https://pixabay.com/

Шотландская футбольная ассоциация (SFA) рассматривает возможность запрета на передачи головой для детей младше 12 лет.

Причиной такого нововведения стало исследование, которое показало, что регулярные удары головой могут привести к возникновению деменции, то есть приобретенного слабоумия. К таким выводам пришли ученые из университета Глазго. Эксперты отмечают, что профессиональные футболисты в 3,5 раза чаще страдают дегенеративными заболеваниями головного мозга.

Об эксперименте, который позволил выявить такие цифры, сообщает шотландское издание Sky Sport. В нем приняли участие 7676 профессиональных футболистов-шотландцев.

Согласно полученным данным, президент SFA Род Петри и вице-президент Майк Малрейни приняли решение о рекомендациях по ограничительным мерам для детей.

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