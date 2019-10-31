Названы самые лучшие фильмы ужасов десятилетия

Больше всего киноманам нравится «Заклятие», снятое режиссером Джеймсом Ваном.

Об этом стало известно сегодня, 31 октября. Рейтинг составил проект Кино Mail.ru, сообщает РИА Новости. За лучшие фильмы голосовали обычные зрители. Судя по статистке, самым любимым хоррором десятилетия стал «Заклятие». В основе сюжета история о призраках и исследователям паранормальных явлений.

Второе место занял «Оно», а третье «Сплит». Киноманы отметили интересные сюжеты, хорошую игру актеров и напряженную атмосферу. Четвертое место досталось «Астралу», снятому в 2010 году, а пятерку замкнул фильм «Прочь» – новый фильм, которые претендовал на «Оскар» в 2017 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зрители не увидели половину фильмов, которые финансировал Минкульт. Более 80 лент посмотрели в общей сложности около 10 тысяч человек. На каждый проект направили по 10 миллионов рублей, которые в итоге даже не просят обратно.