Зрители не увидели половину фильмов, которые финансировал Минкульт

Более 80 лент посмотрели в общей сложности около 10 тысяч человек.

Об этом стало известно сегодня, 29 октября. Обо всем сообщила газета «Ведомости». Каждый год на развитие кинематографа выделяют 5 миллиардов рублей. С 2015 года на экраны вышло 155 российских фильмов. Из них больше половины не имели успеха у зрителей – их посмотрели всего 10 тысяч человек. 30 из них набрали чуть больше тысячи человек в кино. На каждый проект направили по 10 миллионов рублей, которые в итоге даже не просят обратно.

Фильмы «Любовь без правил», «Весури» и «Бесславные придурки» вообще не вышли на экраны, хотя получили финансирование. А вот «Птица», «Развод по собственному желанию», «Клинч» и «Исповедь Z@drota» оказались провальными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Римском кинофестивале прошла премьера фильма Андрея Кончаловского «Грех». Новая картина режиссера посвящена жизни гениального художника и скульптора эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти.