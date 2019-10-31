Члены этнических ОПГ отправились за решетку в Петербурге

На шестерых они получили 30 лет колонии.

Об этом стало известно сегодня, 31 октября. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба Петербурга. Слушание состоялось в Петроградском районном суде. Адвоката адвокатской консультации №47 Сергея Егиазаряна и еще пятерых фигурантов дела признали виновными в самоуправстве, вымогательстве и разбое. Они отправятся за решетку – Егиазарян отсидит почти 10 лет, остальные от двух до шести.

Напоминаем, что члены этнической ОПГ нападали на петербуржцев и жестокими методами заставляли их выплачивать долги. Во время обысков у обвиняемых нашли оружие. В общей сложности от нападений пострадали пять человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что организатора ОПГ в Петербурге посадили на 18 лет. Преступная группировка обвинялась в похищении человека, мошенничестве, убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда.