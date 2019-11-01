В Петербурге автомобилист соврал об угоне, чтобы получить страховку

Житель Петербурга подозревается в заведомо ложном доносе об угоне своего автомобиля, Audi A6 с целью получения страховой выплаты.

Мужчина обратился в полицию 28 октября 2019 года с заявлением о пропаже своей иномарки. Автомобиль якобы угнали с парковки возле клуба на Гражданском проспекте в Калининском районе Северной столицы. Однако сотрудники правоохранительных органов выяснили, что петербуржец соврал об угоне, надеясь получить страховку за дорогостоящее авто.

В отношении владельца Audi возбуждено уголовное дело. Подозреваемого доставили в отделение полиции в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 30 октября на Комендантском проспекте петербургский предприниматель лишился своего Cadillac за 3,5 миллиона рублей.