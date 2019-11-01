В Светогорске по горячим следам задержан ограбивший 87-летнюю женщину

Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный срезал с её плеча сумку. В короткое время стражам порядка удалось задержать преступника.

Инцидент произошел в четверг, 31 октября, в городе Светогорск Выборгского района Ленинградской области. 87-летняя пострадавшая рассказала, что мужчина подкрался к ней сзади и, чем-то похожим на нож, перерезал ремешок её сумки, после чего сбежал вместе с аксессуаром.

Полицейские оперативно поймали преступника, который оказался 38-летним жителем города, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области. Безработный и ранее судимый вор стал фигурантом уголовного дела.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга раскрыли квартирную кражу. Из дома предпринимателя вор вынес 700 тысяч рублей.