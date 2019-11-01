В Ленобласти будут судить похитителей дизельного топлива

Из магистрального нефтепровода в Ленинградской области пятеро злоумышленников похитили топливо на 25 миллионов рублей.

Как предполагает следствие, организатор группировки собрал еще четверых человек с целью осуществления преступных действий в середине 2017 года. Вместе злоумышленники с мая по июль похитили из нефтепровода, принадлежавшего компании «Транснефть-Балтика», топливо, стоимостью 25 миллионов рублей.

В отношении группы преступников заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («тайное хищение чужого имущества из нефтепродуктопровода организованной группой в особо крупном размере»). Дальнейшую судьбу злоумышленников определит Всеволожский районный суд.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тридцать лет колонии суммарно дали шестерым членам преступной группировки, жестоко заставлявшей петербуржцев платить долги.