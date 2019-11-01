Экс-диспетчер «Теплосети» по неосторожности повлек смерть двух людей

Экс-диспетчер &#171;Теплосети&#187; по неосторожности повлек смерть двух людей
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. Фото: https://pixabay.com/

Мужчина не отрегулировал должным образом участок тепломагистрали, в результате чего кипяток хлынул в кафе «Типичный Питер». От ожогов скончались два человека.

Прокуратура утвердила обвинительный приговор в отношении старшего диспетчера АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». В сентябре 2018 года он нарушил регламентацию безопасного включения в работу отключенного участка трубопровода тепломагистрали.

В результате стенка трубы разорвалась, и горячая вода заполнила подвальное помещение, в котором находилось заведение «Типичный Питер». Жертвами трагического случая стали два человека, получившие термические ожоги 100% тела. Оба скончались на месте, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на Канонерке двое рабочих погибли из-за взорвавшегося колеса.

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