В Киришах мужчина ограбил женщину на улице Романтиков

Совсем не романтичный поступок совершил грабитель в городе Кириши на улице Романтиков, выхватив из рук прохожей сумочку.

Инцидент произошел в четверг, 31 октября, около двух часов дня, сообщает пресс-служба УВО ВНГ РФ Петербурга. В правоохранительные органы обратилась потерпевшая. Женщина рассказала, что возле одного из домов по улице Романтиков к ней подбежал неизвестный и, выхватив из рук дамскую сумочку, скрылся.

Сотрудники «Росгвардии» незамедлительно отреагировали на заявление и по горячим следам обнаружили преступника. Злоумышленник находился в нескольких домах от места происшествия и держал в руках украденную сумку. Мужчину передали в отделение полиции, а похищенное имущество вернули владелице.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что серийного грабителя цветочных магазинов осудили на 9,5 лет в колонии строгого режима.