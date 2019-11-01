К Мариинке стягивается ОМОН, возле театра пробки

Транспортный коллапс возник в районе здания Мариинского театра в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Пробки стали собираться в пятницу, 1 ноября. По данным интернет-сервиса «Яндекс.Карты» вокруг Мариинки образовался серьезный затор, улицы отмечены темно-красным цветом. Судя по схеме, часть дорог перекрыли. Так, движение ограничено по улице Глинки и проспекту Римского-Корсакова.

Как сообщают очевидцы, возле здания Мариинского театра собрались отряды ОМОНа. Вероятно, сегодня там проходят учения.

Отметим, что в целом загруженность петербургских дорог на данный момент оценивается в 4 балла.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Кольцевой автодороге будет перекрыт съезд №3 Она Пулковское шоссе. Ограничения будут действовать с 10:00 до 14:00 в субботу, 2 ноября.