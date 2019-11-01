К Мариинке стягивается ОМОН, возле театра пробки

К Мариинке стягивается ОМОН, возле театра пробки
Вероятно, в здании театра проходили учения. Фото: Google View

Транспортный коллапс возник в районе здания Мариинского театра в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Пробки стали собираться в пятницу, 1 ноября. По данным интернет-сервиса «Яндекс.Карты» вокруг Мариинки образовался серьезный затор, улицы отмечены темно-красным цветом. Судя по схеме, часть дорог перекрыли. Так, движение ограничено по улице Глинки и проспекту Римского-Корсакова.

Как сообщают очевидцы, возле здания Мариинского театра собрались отряды ОМОНа. Вероятно, сегодня там проходят учения.

Отметим, что в целом загруженность петербургских дорог на данный момент оценивается в 4 балла.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Кольцевой автодороге будет перекрыт съезд №3 Она Пулковское шоссе. Ограничения будут действовать с 10:00 до 14:00 в субботу, 2 ноября.

мариинский театр новости омон пробки санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сбербанк запускает ипотеку со ставкой 1%
Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете
Педофил на желтом «Хаммере» получил 17 лет колонии
На Комендантском проспекте водитель сбил женщину на переходе
К Мариинке стягивается ОМОН, возле театра пробки
Определился противник «Зенита» в четвертьфинале Кубка России
На Заводском легковушка столкнулась с автобусом
В Киришах мужчина ограбил женщину на улице Романтиков