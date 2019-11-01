Бывший вратарь «Зенита» Лодыгин убежден, что петербургский клуб обыграет ЦСКА

Бывший вратарь &#171;Зенита&#187; Лодыгин убежден, что петербургский клуб обыграет ЦСКА
Юрий Лодыгин. Фото: https://vk.com/1yurilodygin

Экс-вратарь петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин убеждён, что «сине-бело-голубые» одержат победу в матче против ЦСКА.

«Матч будет нелегкий, но «Зенит» обыграет армейцев. Жду победы «Зенита» в чемпионате России и ярких, красивых матчей. В Лиге чемпионов УЕФА желаю команде достойно выйти из группы»,- сказал голкипер в интервью Bobsoccer.ru.

Матч «Зенит»- «ЦСКА» состоится в субботу, 2 ноября на «Газпром Арене».

Напомним, Лодыгин выступал за петербургский клуб с 2013 года. В январе вратарь ушел в аренду в «Олимпиакос». За «Зенит» он отыграл 164 матча. За плечами Лодыгина – несколько кубков и чемпионское звание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургская команда стала партнером «Единой карты петербуржца». Теперь владельцы ЕКП смогут получить скидочную карту на 5% футбольную атрибутику «Зенита» как в онлайн-, так и в оффлайн-магазине футбольного клуба.

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