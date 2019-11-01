На Украине возбудили уголовное дело против Виталия Кличко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело дело на мэра Киева Виталия Кличко.

Решение о возбуждении дела было принято по запросу Высшего антикоррупционного суда Украины, сообщает РБК-Украина.

При этом досудебное расследование продолжается.

Ранее депутаты Киевского городского совета заподозрили Кличко в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мэр украинской столицы Кличко заявил, что партия «Удар», лидером которой он является, собирается идти на досрочные выборы в парламент. Известно также, что он предлагает возглавить партию бывшему главе Одесской области – Саакашвили.