На юго-западе Петербурга библиотекари проведут акцию по раздельному сбору мусора

Акция по правильной сортировке отходов пройдет в Красносельском районе. Фото: Pixabay

Акция по правильной сортировке отходов пройдет в Красносельском районе. Фото: Pixabay

Сегодня, 2 ноября, в Северной столице пройдет акция по правильной сортировке отходов. Ее организовали сотрудники библиотечного центра «Маяк» и организация «Раздельный сбор».

На перекрестке Ленинского проспекта и улицы Котина волонтеры помогут новичкам разобраться в видах вторсырья и особенностях маркировок. Участники также расскажут о грамотной сортировке и о пунктах приема.

Как сообщили в городской администрации, организаторы подчеркнули, что в настоящее время проблема раздельного сбора мусора становится всё острее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Ленобласти могут ввести обязательный раздельный сбор отходов. Об этом рассказали парламентарии области.