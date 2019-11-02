Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма

Один из основателей американской группы Linkin Park Майк Шинода записал саундтрек к российскому фантастическому блокбастеру «Аванпост».

Со слов Шиноды, как только он увидел отрывок из киноленты, у него сразу возникли мысли, какую песню нужно для него записать. Он добавил, сообщают «РИА Новости», что напряженная обстановка в фильме мгновенно отозвалась в его сердце.

Песня для российского фильма называется fine.

Работа в киносфере стала для гитариста не первой. Он также участвовал в создании музыки к фильму «Рейд».

Кинокартина «Аванпост» выходит в прокат 21 октября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о лучших фильмах ужасов десятилетия. Лидирующую позицию занял фильм «Заклятие», именно за него проголосовали большинство кинолюбителей.