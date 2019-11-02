«Зенит» выйдет против ЦСК в синей форме

Сегодня, 2 ноября, на петербургском стадионе «Газпром-Арена» состоится встреча «Зенита» и ЦСК. Начало назначено на семь часов вечера.

Команды определились с цветом формы 15-го тура РПЛ. Сине-бело-голубые сыграют в своей домашней форме синего цвета. ЦСК выйдут на поле в гостевой экипировке белого цвета.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 32 очками. У ЦСК в активе 26 очков, он располагается на пятом месте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургский клуб обыграет ЦСК. Такое заявление сделал экс-вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин. Он уверен, что игра будет нелегкой, однако петербургским футболистам удастся завоевать победу.