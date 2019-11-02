Возле Юнтоловского заповедника «Магазин добрых дел» устроил свалку старых бумаг

"Вот такие добрые дела" - с грустью прокомментировали находку очевидцы. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

"Вот такие добрые дела" - с грустью прокомментировали находку очевидцы. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Старые документы один из магазинов, расположенный рядом с торговым центром «Монпансье», решил утилизировать «не отходя от кассы»: прямо возле Юнтоловского заповедника.

Гору старой канцелярии обнаружили местные жители, которые поделились кадрами образовавшейся мусорки в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург | Неизданное» в субботу, 2 ноября. На снимках видно, что на кипа ненужных документов валяется на земле.

Среди выброшенных бумаг возмущенные петербуржцы заметили «Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности», принадлежавший «Магазину добрых дел». Организация помогает благотворительным фондам. «Магазин…» имеет в Северной столице двенадцать точек, а также работает в онлайн-формате.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Тихвин нашли свалку старых протезов.