На Украине хотят разработать ракеты для ударов по российск АЭС

В связи с Будапештским договором 1994 года ядерный арсенал Украины был ликвидирован. Фото: pixabay.com

В связи с Будапештским договором 1994 года ядерный арсенал Украины был ликвидирован. Фото: pixabay.com

Украинский эксперт заявил о необходимости разработки ракет средней дальности, которые должны достигать атомных электростанций Российской Федерации.

Подобные меры нужны для сокращения зависимости от России, считает политический деятель Украины Тарас Загородний, на чьи слова ссылается издание «Главред». Загородний также отметил необходимость избегать нахождения под властью российских энергоносителей. Он также призвал «замыкать производство оружия в стране».

По мнению политэксперта, ракеты, дальностью до 2,5 тысяч километров позволят спровоцировать ядерный взрыв на территории РФ при попадании в АЭС. Однако, каким образом это возможно, Загородний не распространился.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мэр Киева Виталий Кличко стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в злоупотреблениями полномочиями и хищении госсредств.