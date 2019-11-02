В Петербурге мужчина незаконно проник в Государственный исторический архив

В Петербурге мужчина незаконно проник в Государственный исторический архив
Нарушителя передали 52 отделению полиции. Фото: Google View

Сотрудники Росгвардии задержали пьяного жителя Северной столицы, который незаконно оказался на территории Российского государственного исторического архива.

Инцидент проиозшел в ночь с пятницы на субботу, вызов росгвардейцам поступил в 01:05 2 ноября. Патрульный наряд вневедомственный охраны Красногвардейского района Санкт-Петербурга прибыл по адресу Заневский проспект, 36 из-за сработавшей тревожной кнопки.

О внештатном происшествии сообщили коллеги, несущие охрану на территории архива. Действуя по инструкции, они вызвали подкрепление, заметив нарушителя. Выяснилось, что на охраняемый объект проник мужчина, находящийся в состоянии алкогольного обвинения. Его задержали и передали отделению полиции.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полицейскому, обвиняемому в получении взяток, продлили задержание на три дня.

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