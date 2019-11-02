Петербуржец пытался обворовать магазин в Александровской больнице

Петербуржец пытался обворовать магазин в Александровской больнице
Александровская больница. Фото: Google View

Мужчина пытался открыто похитить денежные средства из кассового аппарата магазина, расположенного в холле Александровской больницы.

Инцидент произошел в субботу, 2 ноября. Злоумышленник открыто вошел в один из магазинов на территории Александровской больницы, располагающейся в доме 4 по проспекту Солидарности. Мужчина оттолкнул кассира от прилавка, после чего схватил кассовый аппарат и попытался вскрыть его.

Сотрудники медицинского учреждения незамедлительно воспользовались тревожной кнопкой. Прибывший на место происшествия наряд Росгвардии задержал нарушителя, его передали правоохранительным органам. О предупрежденном похищении денежных средств сообщили в пресс-службе УВО ВНГ РФ по Петербургу.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербуржец незаконно оказался на территории Российского государственного исторического архива.

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