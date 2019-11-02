HeadHunter рассказал, кто в России зарабатывает больше всех

Эксперты интернет-портала поиска вакансий HeadHunter составили список наиболее привлекательных с финансовой точки зрения специальностей в России.

Так, по версии представителей сервиса, на первом месте программисты, Senior IOS-developer / Ведущий IOS-разработчик. Им предлагается заработная плата в 300 тысяч рублей. Почетное второе место занимает специальность разработчика интеграционных решений (270 тысяч рублей). Третье место по условиям оплаты получил директор по управлению персоналом в IT с зарплатой 200 тысяч. Однако все эти вакансии предлагают в столице.

Санкт-Петербург может похвастаться такими предложениями, как Senior GoDeveloper с зарплатой от 180 до 220 тысяч рублей, внутренний аудитор, которому готовы платить от 170 до 200 тысяч, и, — неожиданно, — часовой мастер. Специалист по часам будет получать от 150 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в Петербурге хотят на 21% поднять зарплату почтальонам.