В Ленобласти парень хотел дойти до Выборга, но оказался в армии

Молодой человек собирался пройти пешком двести километров от Волосово до Выборга, однако немного заблудился.

В субботу, 2 ноября, на контрольно-пропускном пункте военной части в деревне Керстово Ленинградской области обнаружился пропавший парень. Он не представился и не имел при себе документов, однако поделился своими намерениями. Молодой человек собирался проделать путь от Волосово, в котором потерялся, до родного Выборга.

Неизвестно, знал ли он о расстоянии между городами, которое составляет 217 километров, однако, так или иначе, он попал в деревню Керстово Кнгисеппского района. Населенный пункт располагается в совсем другой стороне от Выборга.

Нашедшие парня служащие военной части обратились в районную полицию. Там уточнили, что молодому человеку 18 лет и он числится пропавшим с 31 октября 2019 года.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Купчино нашли живыми пропавшую молодую мать с младенцем.