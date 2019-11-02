Эксперты рассказали, почему нельзя говорит «да» незнакомцам

В России участились случаи, когда неизвестные звонят и задают вопросы, с целью получить согласие абонента.

Об этом стало известно сегодня, 2 ноября. Обо всем сообщает газета «Аргументы и факты», ссылаясь на собственные источники. Мошенники звонят и пытаются сговорить человека, чтобы записать ответы на вопросы и затем воспользоваться ими. Дело в том, что с 1 июля 2018 года банки могут оказывать услуги без личного присутствия клиента. Это значит, что ваши «да» или «я подтверждаю» могут обогатить злоумышленника. Специалисты советуют не произносить подобных фраз в разговоре с незнакомцами, а лучше всего и вовсе игнорировать звонки со странных номеров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК рассказал о новом виде телефонного мошенничества. В последнее время участились случаи, когда мошенники звонят людям и говорят, что являются сотрудниками госструктур. Чаще всего жертвами схемы становятся пожилые люди, которые верят в удачу и расстаются с последними накоплениями.