В Кирове девочка выживала в двух авариях за оно утро

Малышке, кажется, все ни по чем – она осталась жива. А вот ее родители скончались.

Все случилось сегодня утром, 2 ноября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное управление ГИБДД. Первая авария произошла на 471-м километре федеральной автодороги «Вятка» в Кировской области. Участниками ДТП стали два автомобиля – «Ниссан» и КамАЗ. По предварительным данным, легковушка выехала на полосу встречного движения, когда случилось столкновение. В результате погибли женщина и мужчина, а их шестилетнюю дочь забрали медики на карете скорой помощи.

Машина также умудрилась попасть в аварию – водитель «Форда» не пропустил автомобиль и произошло столкновение. К счастью, никто не пострадал и ребенка удалось доставить в больницу.

Ранее в gazet.spb.ru сообщалось, что на Большеохтинском мосту образовался «паровозик» из пяти машин. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», на участке образовалась крупная пробка.