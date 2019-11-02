Дочери Деми Мур рассказали о ее наркозависимости

Девушки отметили, что их мать будто бы превращалась в монстра, когда употребляла запрещенные вещества.

Об этом стало известно сегодня, 2 ноября. Обо всем дочери актрисы Деми Мур рассказали в эфире на шоу Red Table Talk. Все сошлись во мнении, что период наркозависимости был ужасным временем, который они вспоминают со страхом. Дочери отметили, что поведение женщины становилось непредсказуемым под воздействием наркотиков. Она, по их словам, вела себя агрессивно и жестоко, превратив их жизнь в ад.

«Приходилось обращаться с ней, как с ребенком, и очень осторожно разговаривать, чтобы не разозлить»,

— добавили девушки.

Напоминаем, что Деми Мур написала автобиографию, в которой рассказал историю своей жизни – в том числе о периоде пагубной зависимости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Деми Мур рассказала, кто изнасиловал ее в 15 лет. Актриса описывает в своих мемуарах, как мать водила ее по ночным заведениям. Женщина пыталась привлечь внимание мужчин подростком.